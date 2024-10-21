Мастер-класс по изготовлению открытки прошел ко Дню отца в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошел мастер-класс ко Дню отца 20 октября. Дети изготовили открытки для пап, где проявили творческую фантазию.

Мастер-класс прошел на базе Дома культуры «Евсеевский» для младших школьников. Дети вместе с активистами «Молодой Гвардии» и преподавателями Дома культуры сделали открытки, где написали теплые слова и пожелания. Они подарили поделки папам и поздравили их с праздником.

День отца утвердили в России по указу президента Владимира Путина 4 октября 2021 года. Папа является опорой для ребенка, надежным и сильным плечом. Праздник установили для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

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