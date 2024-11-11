Мастер-класс по изготовлению осенних поделок провели для детей в Мытищах

Мероприятие состоялось в библиотеке поселка Дружба. Дети участвовали в нем вместе со своими родителями.

Ребята, а также их мамы и папы увлеченно создавали осенние поделки из разнообразных материалов. Такая деятельность помогает развитию воображения, проявлению фантазии и креативных способностей. Дети учатся общаться со сверстниками, работать в команде и прислушиваться друг к другу.

Координатор проекта «Единой России» Анастасия Мартынова уверена, что участие в подобных мастер-классах дают малышам возможность найти для себя интересное хобби, которое в будущем может стать основой для профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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