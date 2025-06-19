Мастер-класс по изготовлению глиняной посуды прошел для пенсионеров в Подольске

Участники программы «Активное долголетие» посетили в Подольске Русский музей обрядов и быта. Для пенсионеров провели мастер-класс по созданию посуды из керамики.

Гости музея побывали на занятиях «Живая глина» и «Не простая крынка», где им рассказали о глиняном ремесле. А затем участники сами попробовали смастерить посуду из керамики. Также пенсионеры прослушали лекцию «Мифы, сказки и легенды славян».

Особую атмосферу встрече придало выступление фольклорного ансамбля «Перемышль Городец». Артисты представили зрителям программу «Связь времен» с участием солистки детского коллектива «Чижики».

Творческая встреча завершилась чаепитием. Гости мероприятия беседовали и делились друг с другом эмоциями.

Программы «Русского музея обрядов и быта» помогают участникам ощутить дух единства русского народа, а также поближе познакомиться с традиционной культурой и ремеслами.