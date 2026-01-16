Мастер-класс по изготовлению фигурок ангелов провели для детей в Ногинске

Рождественские Святки — период от праздника Рождества Христова до Крещенского сочельника. В эти дни волонтеры группы «Милосердие», действующей при Богоявленском соборе Ногинска, провели мастер-класс для детей в отделении реабилитации при Ногинском центре соцзащиты.

Ребятам показали мультфильм о Рождестве. Учащиеся православной гимназии имени Богородского исполнили колядки, а сотрудник Ногинского музея Ольга Тихомирова рассказала ребятам об ангелах и архангелах.

А потом ребят ждало самое интересное — мастер-класс по изготовлению летающего ангела. В завершение встречи каждому участнику вручили сладкий подарок.

Волонтеры «Милосердия» подготовили и передали сладкие подарки для Всероссийского общества слепых города Ногинска и Ногинского местного отделения Всероссийского общества глухих.

Клирик Богоявленского собора священник Александр Минкин и волонтеры навестили Ногинское отделение Всероссийского общества инвалидов. Отец Александр поздравил всех с Рождеством Христовым и ответил на интересующие вопросы. Простая, душевная беседа за чашкой чая стала моментом настоящего взаимного тепла.