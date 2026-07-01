Мастер-класс по изготовлению бумажных цветов прошел в Химках

Мастер-класс «Цветочное настроение» состоялся в доме культуры «Лунево» в Химках. В мероприятии приняли участие жители поселка, а также лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что занятие подарила каждому не только новые навыки, но и заряд хорошего настроения. «Бумажный цветок, сделанный своими руками, — это маленькое чудо, которое останется на память», — сказала она.

Участники под руководством опытного наставника осваивали технику изготовления бумажных цветов: формировали объемные бутоны, собирали композиции и подбирали гармоничные цветовые сочетания. Каждый ушел с уникальным цветком, созданным лично. Атмосфера творчества и весны объединила людей разных возрастов.

«Творчество сближает, а такие встречи делают наш поселок теплее. Даже из простой бумаги можно создать красоту», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул что творческие мастер-классы набирают популярность как формат полезного досуга. Они позволяют раскрыть таланты, провести время с пользой и укрепить соседские связи.