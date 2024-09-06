Мастер-класс по использованию смартфонов провели для пенсионеров в Лобне

В Лобне прошел мастер-класс по использованию смартфонов для членов общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья». Занятие провела Алла Барковская, помощник муниципального депутата Михаила Стельмаха.

Участникам продемонстрировали актуальные возможности современных мобильных устройств, включая отправку текстовых сообщений, создание фотографий, просмотр веб-страниц и общение в социальных сетях. Также было показано, как устанавливать полезные приложения.

Кроме того, занятия по работе со смартфонами регулярно проходят в лобненском клубе «Активное долголетие». На последнем занятии участники изучали программу «Навигатор». Занятия в клубе проводит Светлана Преснякова, специалист благотворительного фонда Кристины Зориной. Уроки по использованию смартфонов проходят каждый четверг с 10 до 11 утра по адресу: ул. Молодежная, 4.

Такие инициативы помогают пожилым людям освоить современные технологии и оставаться на связи с близкими и друзьями, а также получать доступ к разнообразной информации и услугам.

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