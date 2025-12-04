Мастер-класс по использованию нейросетей для молодежи прошел в Дубне

Занятие по работе с искусственным интеллектом организовали в Библиотеке семейного чтения в Дубне. Его провели в рамках Молодежной недели цифровых технологий.

С активной молодежью пообщался основатель AiBrain, специалист по внедрению нейросетей и обучению работе с ними Егор Никитин. На встрече говорили о российских нейросетях: GigaChat, Кандинский, Шедеврум, а также китайских. В рамках практики участники генерировали картинки и тексты.

«Нейросеть — технически сложный инструмент, который помогает работать, оптимизировать любую творческую и интеллектуальную деятельность в грамотном управлении. Она как музыка. Музыка развивает человека как одно из его творческих проявлений. Если научиться играть на ней, будет красиво, мелодично, и будет развивать мышление человека, который играет на скрипке. Здесь то же самое: нейросети развивают, но только при грамотном их применении», — сказал Егор Никитин.