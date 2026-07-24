Мастер-класс по хореографии прошел в Люберцах

В Красковском культурном центре в Люберцах состоялся мастер-класс по хореографии «Энергия движения». Разучить новую связку сюда пришли участники танцевального коллектива «Зум сити» в возрасте от пяти до 16 лет, а вместе с ними — все желающие жители города.

Коллектив «ЗУМ сити» 15 лет назад основала руководитель студии Анастасия Плясухина. Хип-хоп, контемп, уличные танцы — ребята пробуют все, что сегодня в тренде.

У кого-то новая связка получается сразу, кому-то приходится повторять движение раз за разом, но результата в итоге добиваются все.

За час мастер-класса участники разобрали три связки и поучили опыт общения с собственным центром тяжести. Главный вывод: танец — это не про технику, а про умение сделать вид, что ты специально пропустила такт, пока тренер смотрит в другую сторону.

Но самое главное, делятся ученики, — это не победы, а коллектив. Именно ради атмосферы, смеха и энергии, они и продолжают заниматься танцами.