Мастер-класс по гончарному делу для пенсионеров прошел в подмосковном поселке Калининец
В поселке Калининец под Наро-Фоминском стартовал уникальный проект по обучению гончарному делу участников клуба «Активное долголетие». Опытные мастера, с более чем 30-летним стажем, поделились своими знаниями и опытом с участниками клуба.
Кроме «долголетов», возможность познакомиться с гончарным искусством получили и маленькие жители Калининца. Особое внимание уделили детям участников специальной военной операции, которые получили персональный мастер-класс от опытных руководителей.
Отметим, что произведенная продукция будет представлена на ярмарках проекта «Доброе дело». Организатор мероприятия, депутат Егор Балев, отметил, что все средства, полученные от продажи изделий, направят на приобретение необходимого оборудования для бойцов специальной военной операции. Благотворительные ярмарки станут площадкой для поддержки талантливых мастеров и важного дела помощи нуждающимся.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».