Мастер-класс по футболу для детей из Курской области прошел в Подольске

Фото: Медиасток.рф

В пункте временного размещения «Мечта» в Подольске состоялся мастер-класс по футболу, в котором приняли участие более 50 детей из Курской области и новых регионов. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере и подарило ребятам массу положительных эмоций.

Сначала все участники прошли разминку, после чего для детей младшего возраста были организованы веселые старты с элементами футбола. Для старших ребят подготовили более сложные тренировки, которые позволили развить их навыки.

Детей поделили на несколько команд, в состав которых вошли и юные футболисты клуба «Витязь» 2008–2009 года рождения. В завершение мероприятия состоялся матч, в котором полноценный состав «Витязя» сразился с старшими ребятами. Итогом встречи стала победа дружбы — все участники получили сувениры и сделали общую фотографию на память.

Отметим, что в «Мечте» проходят различные активности для детей из Курской области. По поручению главы Городского округа Подольск Григория Артамонова для гостей подготовлена разнообразная программа с экскурсиями и развлечениями.

Кроме того, продолжается сбор гуманитарной помощи для гостей из Курской области, находящихся в «Мечте». Жители могут приносить канцелярию, вещи для школьников, средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания с 10:00 до 19:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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