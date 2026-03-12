Мастер-класс по фигурному катанию прошел в Мытищах

Главный каток у Дворца культуры «Яуза» стал площадкой для открытого мастер-класса, организованного спортивной школой «Авангард». В роли главного тренера выступил Сергей Бородулин, который является мастером спорта по фигурному катанию и известен своим высоким уровнем профессионализма и богатым опытом выступлений на соревнованиях.

Мероприятие собрало множество любителей фигурного катания, которые стремились улучшить свои навыки или просто весело провести время на льду. Мастер-класс начался с общей разминки, которая помогла участникам разогреться и настроиться на предстоящую работу. Затем Сергей Бородулин подробно объяснил основные техники и элементы фигурного катания, демонстрируя их на льду, в то время как участники внимательно следили за тренером и старались повторить его движения.

После теоретической части участники были разделены на группы в зависимости от уровня подготовки: начинающие осваивали базовые элементы, такие как шаги, повороты и скольжение, а более опытные спортсмены работали над сложными фигурами и прыжками. При этом тренер давал индивидуальные советы и помогал каждому улучшать свои навыки.

Мастер-класс завершился общей тренировкой, в ходе которой все фигуристы объединились, чтобы повторить пройденный материал. В конце мероприятия Сергей Бородулин поблагодарил всех за участие и пожелал дальнейших успехов в фигурном катании.