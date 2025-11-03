Мастер-класс по фехтованию прошел в Химках

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках провели спортивное мероприятие, посвященное Дню основания Российского военно-морского флота. Также для участников организовали историческую лекцию.

Собравшимся рассказали о значении даты основания праздника, современных особенностях службы российских военных моряков.

«Сегодня мы чтим тех, кто стоял у истоков славного Российского флота, и тех, кто сейчас несет нелегкую службу, продолжая героические традиции предков. Это праздник мужества, отваги и преданности Родине. Память о великих победах нашего флота вдохновляет на новые свершения!» — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Кроме того, воспитанники «Новатора» показали участникам навыки, которые они освоили на тренировках.

«Важно, что подобные мероприятия объединяют несколько поколений. Считаю, что таких мероприятий должно быть как можно больше», — добавила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Также муниципальный депутат Глеб Демченко сказал, что подобные встречи позволяют воспитывать молодежь в духе патриотизма.