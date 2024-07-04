Мастер-класс по акварели пройдет в «Умной библиотеке» в Химках 6 июля

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Бесплатный мастер-класс по акварели «Прекрасные розы» пройдет в «Умной библиотеке» Химок. Мероприятие проведут в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Муниципальный депутат Инна Монастырская поделилась, что волшебная техника рисования акварелью позволяет создавать невероятно нежные и живые изображения. Прозрачные слои краски, плавные переходы цвета, легкие мазки — все это создает неповторимую атмосферу легкости и свежести.

Напомним, мероприятие пройдет 6 июля в 18:00 по адресу улица Калинина, 13. Для посещения мастер-класса необходимо предварительно записаться по телефону 8-929-612-85-62.

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