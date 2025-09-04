Мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в Видном в День города

Праздничную программу ко Дню города подготовили в Видном. В том числе для жителей проведут творческие занятия.

Программа ко Дню города Видное и Дню рождения Ленинского округа состоится в парке «Сосенки» и на набережной реки «Купелинка». Жители смогут принять участие в занятиях на театральной площадке и мастер-классах по актерскому мастерству.

Также состоится концерт «Русская душа Видного. 60 лет вместе». На нем выступит оркестр русских народных инструментов имени В. Д. Глейхмана.

«День города и День рождения Ленинского округа — это прекрасный повод для всех нас почувствовать единство и гордость за малую родину. В этом году мы подготовили для жителей и гостей насыщенную программу, которая объединит традиции и современность. Каждый найдет мероприятие по душе. Приглашаем всех стать частью этого большого праздника», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Владельцы социальных карт Московской области смогут поучаствовать в лотерее с розыгрышем подарков. Она пройдет возле кинотеатра «Искра». В финале вечера состоится световое шоу фонтанов на Тимоховском пруду.