В Химках в выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого прошел творческий мастер-класс «Сердца детей — будущее России». Мероприятие приурочили ко Всемирному дню ребенка.

Дети создавали памятные объемные открытки. Каждый вложил в работу собственные пожелания и образы. Особым символом встречи стала коллективная инсталляция — большое сердце, собранное из отпечатков ладошек всех участников.

Через творчество дети учились выражать добрые чувства и понимать, насколько важен каждый отдельный вклад в общее дело. Такой формат помогает укреплять чувство сопричастности, поддерживать традиционные духовно-нравственные ориентиры и выстраивать уважительное отношение друг к другу.

Всемирный день ребенка учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году. Эта дата связана с двумя важными событиями: в 1959-м приняли Декларацию прав ребенка, а в 1989-м — Конвенцию о правах ребенка.