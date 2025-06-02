Мастер-класс ко Дню защиты детей прошел в Мытищах

Эта сказка является классикой русской литературы и важным источником жизненных уроков о дружбе, взаимопомощи и единстве. Дети во время мастер-класса не только услышали знакомую историю, но и активно участвовали в ее воссоздании.

Опытные педагоги и волонтеры показывали маленьким участникам как создать яркие образы героев сказки, таких как дед, бабка, внучка, пес, кот и мышка. Дети с энтузиазмом работали над своими поделками, а в конце мероприятия у них была возможность продемонстрировать свои творения родителям и друзьям.

Все участники в конце получили памятные подарки, а созданные ими герои сказки «Репка» украсили их комнаты и стали напоминанием о веселом и познавательном празднике.