Мастер-класс ко Дню матери прошел во Дворце культуры «Тамань» в Наро-Фоминске

Мероприятие для детей организовали сотрудники учреждения культуры. Ребята создали подарки для своих мам.

Детям выдали кондитерские мешки с яркой глазурью. Ею участники мастер-класса украшали печенье. Далее они использовали для оформления разноцветную посыпку.

«Каждый узор, нанесенный на печенье, был наполнен любовью и заботой, что делало каждое изделие уникальным и по-настоящему душевным. Такие мастер-классы не только развивают мелкую моторику и воображение, но и воспитывают чувство прекрасного, а также учат детей ценить и выражать свою любовь через творчество», — прокомментировали в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.

