Мастер-класс к 8 марта провели для детей Серпухова

Мероприятие «Подарок маме из стекляруса» стало праздником творчества и заботы, подарив детям возможность создать уникальные подарки для своих мам. Занятие началось с познавательной беседы. Студенты-педагоги рассказали детям об украшениях: какие они бывают, из каких материалов изготавливаются и как их можно стильно носить. Особое внимание было уделено стеклярусу — яркому, переливающемуся материалу, который идеально подходит для детского творчества благодаря своей податливости и внешнему виду.

«Малыши с восторгом рассматривали образцы, ощущая в руках крошечные блестящие бусинки, и уже предвкушали, что смогут создать из этого волшебного материала. Под чутким руководством студентов ребята приступили к самому интересному — созданию своих шедевров. Маленькие пальчики ловко орудовали стеклярусом, подбирая цвета и формы, следуя подсказкам наставников и воплощая собственные фантазии», — отметили организаторы.