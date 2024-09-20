Мастер-класс «Йога для мозга» провели для «долголетов» в Мытищах

Занятие в технике «нейро-пои» прошел 20 сентября в Мытищах. Участницы «Активного долголетия» познакомились с йогой для мозга.

Мастер-класс «Йога для мозга» от Кристины Журавлевой прошел в клубе «Активное долголетие». Участники занятия познакомились с телесной терапией, контактным жонглированием и авторской методикой с мячами на веревках. Спикер научил с помощью разных техник укреплять мышечный корсет, повышать жизненную энергию и развивать память. Методика Кристины Журавлевой — это креативное хобби с элементами актерского мастерства, не требующее специальной подготовки.

Работа с пои развивает силу, ловкость, координацию и улучшает общее физическое состояние. Кручение мячей и активная работа кистей улучшает моторику рук. Процесс полезен не только для тела, он повышает настроение и снимает стресс.

Девиз проекта Кристины Журавлевой: «Улыбаемся и машем. Присоединяйтесь».

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