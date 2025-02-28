Мастер-класс фотохудожника Максима Василаки прошел в Мытищах

Мероприятие организовали Центр развития креативных индустрий «Ракурс» и сообщество мытищинских фотографов при поддержке комиссии по культуре Общественной палаты округа. Темой занятия стал мужской портрет.

Фотохудожник-портретист Максим Василаки известен как финалист фотоконкурса «Я люблю Мытищи». Более пяти лет он занимается портретной съемкой, секреты которой раскрыл участникам мастер-класса.

Моделями стали актеры Театра ФЭСТ Сергей Хапров и Никита Евтушенко, благодаря которым фотосессия-практика превратилась в настоящее театральное представление.

Максим Василаки объяснил, что к мужчинам-моделям требуется особый подход. «Мужчины менее раскрепощены во время съемки, чем женщины», — рассказал мастер.

Руководитель Центра креативных индустрий Марина Михайлова поблагодарила фотохудожника и моделей за новые знания и приятное общение, а команду Центра «Ракурс» — за организацию мастер-класса.