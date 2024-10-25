Мастер-класс для пенсионеров по основам писательского дела пройдет в Химках

Участников клуба «Активное долголетие» из Химок приглашают принять участие в цикле творческих мастер-классов «Сам себе писатель». Желающих обучат основам писательского дела.

Пенсионеры постигнут азы мастерства слова и драматургии и смогут создавать собственные литературные произведения.

«Такие занятия способствуют развитию творческих способностей, поддержанию когнитивных функций, что особенно важно для людей старшего возраста», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Первый урок пройдет 25 октября в 12:00 по адресу: улица Кирова, строение 24. Запись на уникальный мастер-класс доступна по телефону: 8 (495) 572-65-14.

Напомним, что проект «Активное долголетие» создан для того, чтобы люди пенсионного возраста вели насыщенную жизнь. Регулярно для них организуют культурные, спортивные и оздоровительные активности.

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