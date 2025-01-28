Мастер-класс для фотографов «Открытка из дома» прошел в Мытищах

Команда фотопроекта «Открытка из дома» («Я люблю Мытищи») Общественной палаты городского округа провела мастер-класс для местных фотографов. Телеоператор телеканала РЕН.ТВ и фотограф Александр Соломкин поделился своим профессиональным опытом с гостями из Мытищ.

Встреча состоялась в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Александр Соломкин ознакомил участников с основными принципами работы со светом.

Фотограф Андрей Матвиенко отметил, что после 40 минут теории практика прошла в творческой атмосфере и время пролетело незаметно. Нина Зинченко выразила благодарность организаторам и Александру за уникальный опыт и массу полезной информации.

Следующий мастер-класс в рамках фотопроекта, посвященный дикой природе Подмосковья, в феврале проведет фотограф Владимир Данюшин. Подробности о дате и месте проведения можно узнать в группе ВК «Я люблю Мытищи / Фото / Открытки».