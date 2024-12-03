Мастер-класс для детей с ОВЗ провели в Котельниках

Пока дети были заняты увлекательным делом, для их матерей организовали чаепитие, на котором они могли пообщаться с главой городского округа Михаилом Соболевым и задать ему любые вопросы. Руководитель муниципалитета особо отметил, что эта встреча – не просто мастер-класс, а возможность объединить усилия и подарить радость тем, кто в ней особенно нуждается.