Мастер-класс для детей с ОВЗ провели в Котельниках

Занятие организовали администрация городского округа и центр «Призма». Ребята создавали своими руками цветочное панно.
На мастер-классе дети с ограниченными возможностями здоровья учились технике стринг-арт с использованием 3D-ручки. Аккуратно вырисовывая лепестки ромашки и вплетая нити в заготовку, ребята постепенно создавали панно «Цветы в вазе».
Пока дети были заняты увлекательным делом, для их матерей организовали чаепитие, на котором они могли пообщаться с главой городского округа Михаилом Соболевым и задать ему любые вопросы. Руководитель муниципалитета особо отметил, что эта встреча – не просто мастер-класс, а возможность объединить усилия и подарить радость тем, кто в ней особенно нуждается.
В торговом центре «Аутлет Белая Дача» в Котельниках постоянно проводятся семейные творческие мастерские и различные мастер-классы для детей и их родителей.