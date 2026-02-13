Мастер-класс для детей с особенностями развития прошел в Солнечногорске

В отделении реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Солнечногорска состоялось занятие по приготовлению домашних пельменей. Инициаторами мероприятия выступили Ассоциация ветеранов СВО Московской области и Центр помощи «Забота» при поддержке депутата Госдумы и сопредседателя Ассоциации Сергея Колунова.

В ходе совместной работы ребята освоили новые навыки кулинарии и пообщались в непринужденной обстановке с председателем местного Совета депутатов Мариной Веремеенко, представителями Центра помощи «Забота» и Клуба женщин СВО.

«Мы регулярно посещаем этот центр и организуем здесь мероприятия. Очень рады, что в Московской области есть учреждения, где к детям с особенностями относятся с искренней заботой и вниманием, помогая им стать более самостоятельными и уверенными», — сказала представитель Центра помощи «Забота» Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Антонова.

В конце встречи отделению реабилитации был подарен кухонный комбайн от исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальи Нестеровой.