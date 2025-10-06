Мастер-класс для детей провели в Одинцове

На занятии в литературно-творческой студии «Три К» Одинцовской библиотеки ребятам организовали мастер-класс, посвященный подводному миру. Дети познакомились с обитателями рек, морей и океанов.

Также во время этой встречи совместными усилиями участники собрали пластмассовых краба и кита. Ребята подержали в руках настоящие морские ракушки, услышали в них шум прибоя и поискали на библиотечных стеллажах игрушечных акулу, кита, косатку, моржа и бегемота.

Мастер-классы для детей в Одинцовской библиотеке проходят каждую пятницу в 17:00. Чтобы принять участие, с собой важно взять альбом для рисования, карандаши, краски или фломастеры.

Отметим, что ранее ребята уже изготавливали подставку под карандаши, перекидной календарь и другие полезные предметы. Главное проявлять фантазию, ведь сделать поделки можно из любых материалов: шишек, палочек, бутылок и банок.