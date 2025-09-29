Мастер-класс для детей провели пожарные в Одинцове

Одинцовский Лазутинский парк на один день сменил свое амплуа: вместо бегунов и лыжников здесь собрались маленькие зрители и пожарные. Дети узнали, как работают огнеборцы.

Пожарные отмечают, что детская аудитория на подобных мастер-классах — самые благодарные слушатели, потому что невооруженным глазом заметен их искренний интерес к каждой детали. Рабочий инвентарь огнеборцы разложили на столе — показали ребятам фирменную экипировку, дыхательный аппарат, лом «Хулиган» для вскрытия замков и дверей.

Главным героем мероприятия, помимо пожарных, стала автоцистерна, предназначенная для доставки к месту происшествия боевого расчета из трех человек, запаса воды в четыре тысячи литров, пенообразователя и технического оборудования. Каждый ребенок мог забраться на кузов техники и даже сесть за руль.

Кульминацией встречи стал мастер-класс по подаче воды из рукава — на парковой поляне расставили специальные мишени, в которые целились ребята.