Мастер-класс для детей по росписи гипсовых фигурок прошел в Воскресенске

В рамках программы "Лето в Подмосковье" в парке «Москворецкий» проходят увлекательные мастер-классы для юных жителей Воскресенска. Ребята с большим интересом осваивают различные техники рукоделия и развивают свои творческие способности.

Один из мастер-классов был посвящен росписи гипсовых фигурок. Участники познакомились с основами работы с заготовками разных форм и размеров, учились аккуратно наносить краски, сочетать цвета и создавать уникальные узоры. Дети с воодушевлением превращали простые белые фигурки в забавных зверюшек и сказочных персонажей, которые затем могли забрать домой в качестве памятного сувенира.

Другой мастер-класс позволил детям создавать цветы — символы теплых слов и добрых пожеланий. Помимо развития художественных навыков, ребята учились выражать заботу и внимание друг к другу, делая свои поделки настоящими посланниками добра.

Такие творческие мероприятия помогают детям интересно и с пользой провести время на свежем воздухе, раскрыть свои таланты и ощутить радость совместного творчества. Проект продолжает радовать жителей региона разнообразными возможностями для активного и творческого отдыха.