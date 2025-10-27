Мастер-класс для детей по изготовлению поделок прошел в библиотеке в Одинцове
В прошлую пятницу, 24 октября, участникам мастер-класса рассказали о итальянском детском писателе Джанни Родари. Встреча прошла в литературно- творческой студии "ТРИ-К" в библиотеке Одинцовского городского округа.
В день 105-летия со дня рождения автора Джанни Родари в библиотеке в рамках мероприятия рассказали детям интересные факты из биографии писателя, провели обзор его книг и викторину.
Ребята с большим интересом посмотрели презентацию, узнали много интересных фактов о писателе, его произведениях и о том, как он придумывал свои сказки.
Особенно понравилось читателям знакомство с героями книг Джанни Родари. Также ребята сделали поделки, посвященные его произведениям и разукрасили фрукты, а еще смогли нанести аквагрим.
Сказочная гостиная стала настоящим праздником для детей и любителей творчества этого талантливого писателя.