Массовый танцевальный флешмоб под патриотическую песню прошел в Люберцах

Больше тысячи девушек и юношей собрались в ровные линии на стадионе возле школы № 24. Участниками стали 1145 ребят.

Еще более 150 человек создавали праздничную атмосферу с российскими триколорами в руках. В первых рядах были воспитанники лучших танцевальных коллективов округа.

Ребята синхронно за хореографами повторяли танцевальные движения. Музыку подбирали специально. Композицию «Россия» исполнила солистка Союза казаков России, московского ансамбля «Живая Русь» певица Наталья Волкова.

Флешмоб прошел накануне Дня Города. Символичным подарком к знаменательной дате стал официальный сертификат о регистрации рекорда России. Документ вручили главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову.

«Ребята, спасибо вам за то, что вы сегодня здесь, за то что вы сделали. Вы смело можете говорить теперь своим друзьям, что вы были здесь и это ваш рекорд!» — сказал Владимир Волков.