Массовые нарушения выявили на объектах придорожной торговли в Мытищах

Комиссия по ликвидации незаконных объектов выявила санитарные и документальные нарушения на нескольких точках придорожной торговли. Вопросы по этим объектам передадут в суды.

Рейд по придорожным заведениям провели специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи вместе с депутатами. Объектам придорожного сервиса, выявленным при обходе территории Пирогово, вынесены замечания.

«Чайхона» на улице Тарасовской не имеет опознавательных знаков, однако у заведения есть рейтинг на Яндекс-картах, кафе привлекает посетителей вкуснейшими блюдами восточной кухни, а вот санитарные условия на кухне крайне низкие и могут совсем отбить аппетит.

Заведение комиссия посещает не впервые, нарушения санитарных норм и пожарной безопасности выявили еще при первом посещении. Ситуация с тех пор не изменилась: грязные стеллажи, сырая и готовая продукция, расположенная в сомнительных контейнерах или прямо на полу, газовые баллоны в непосредственной близости от печи и электрического огня. Собственник, ко всему прочему, до сих пор не предоставил разрешительные документы на законность самого объекта и его целевое использование.

Санитарные и документальные нарушения выявлены и на участке Осташковского шоссе в районе строения 261. Располагалась здесь заведение «Ташкент», а теперь вдоль дороги предприниматели устроили продуктовые магазины и точки быстрого питания, в которых также выявили многочисленные нарушения.

Внезапный перерыв на обед устроила себе продавщица продуктового магазина, увидев членов комиссии, а в самом общепите проверка обнаружила отсутствие кассового аппарата, необходимой документации, возникли и вопросы по санитарным и противопожарным нормам. Вскрылась информация и об аварийном состоянии здания. Первый обильный снегопад может привести и без того ветхую крышу в непригодное состояние, а свисающий электрокабель ударить током или вызвать возгорание.

Придорожный объект на повороте от улицы Совхозной на Клязьминский переулок также привлек внимание комиссии. Здесь преимущественно хозяйственные товары: бочки и скворечники, веники и дрова. Присоединили к «Хозтоварам» и цветочный магазин под незаконными рекламными вывесками.

Вопросы по этим объектам вынесут на рассмотрение профильной межведомственной комиссии при администрации городского округа Мытищи, а после дела передадут на рассмотрение в судебные инстанции. Проверки на дорогах продолжатся.

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