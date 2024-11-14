Творческий фестиваль прошел в парке имени Толстого в Химках

Творческий фестиваль «М-Фест» на выходных развернулся в центральной зоне отдыха Химок — парке имени Толстого. Развлекательная программа включала интересные мастер-классы, спортивные игры, тематические выставки и фотозоны.

Экспозицию «Иллюзия и жизнь», на которой представлены работы художника Александра Куренкова, открыли в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Гости выставки смогли послушать лекцию «Теория поколений», на которой спикеры рассказали о влиянии культурных направлений на ценности разных возрастных групп. Здесь также выступили артисты театра «В! Смысле» с постановкой по пьесе Льва Толстого «Отец Сергий». Они также провели для желающих мастер-класс по актерскому мастерству.

«Наши гости узнали, как актеры должны вести себя в той или иной ситуации, как они подают голос и работают со зрителем. Надеемся, что полученные знания и навыки помогут им держаться уверенней на сцене и в повседневной жизни», — рассказала пресс-секретарь дирекции парков Светлана Горячева.

Игровую программу «Поколенческий челлендж», мастер-класс по фехтованию, а также дискотеку «Ретро и современность» организовали около главной сцены.

Создать открытку своими руками, сделать временное тату и памятные снимки возле фотозоны «Время в кадре» гости фестиваля смогли в партере парка.

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