Масштабный субботник прошел в микрорайоне Левобережный в Химках

На улицах Зеленая и Нахимова в микрорайоне Левобережный в Химках состоялась масштабная уборка. К субботнику, помимо местных жителей, присоединились сотрудники предприятий «Энергомаш», «Химкиэлектротранс», МАП № 8 и «Регион Авто 1», а также предприниматели города.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что субботники не только помогают сделать город чище, но и сплачивают людей, воспитывают ответственность за окружающую среду и создают новые знакомства.

Участники акции навели порядок на территории общей площадью 10 гектаров. Они убрали опавшую листву, сухие ветки и мусор, а также привели в порядок зеленые зоны. Кроме того, субботники прошли в Старых Химках на улицах Кирова, Мичурина и Ленинском проспекте. Особое внимание уделили уборке дворов и благоустройству общественных пространств.

Традиция совместной уборки продолжится: уже 5 апреля состоится следующий субботник, а 12 апреля во всех микрорайонах города пройдет областной день чистоты. Жители сами смогут выбрать адреса для проведения работ.

Мероприятия по благоустройству Химок продлятся до конца апреля. В течение этого времени специалисты приведут в порядок дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства в каждом районе города.