Масштабный субботник прошел на берегах реки Вохна в Павловском Посаде
В рамках национального проекта «Вода России» в Павловском Посаде прошел масштабный субботник на берегах реки Вохна. Работа кипела на трех локациях: в Павловском Посаде и селе Рахманово.
Общими усилиями удалось собрать более 50 мешков мусора.
«Спасибо всем, кто не остался в стороне: сотрудникам МБУ „Благоустройство“, депутатам и членам партии „Единая Россия“, общественникам и волонтерам „Молодой Гвардии“. Вместе мы делаем наш округ лучше, чище и уютнее. Это только начало — впереди еще много добрых дел!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.
Подобные акции «Вода России 2025» проводятся по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В Павлово-Посадском городском округе это не первый субботник.
Ранее в нем приняли участие представители предприятия ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат». Они также совместными усилиями с сотрудниками Администрации округа и представителями МБУ «Благоустройство» очистили берег реки Вохна от мусора и навалов веток, провели опиловку деревьев и кустарников.
«Мы гордимся своим родным городом, богатым водными ресурсами. Но, к сожалению, всю красоту и эстетику этих мест портит наваленный отдыхающими мусор. Хотелось бы обратиться ко всем жителям, пожалуйста, убирайте за собой, это не сложно. Ведь отдыхать на берегах водоемов, озер, рек и карьеров гораздо приятнее, если там чисто» — отметили участники акции в Павловском Посаде.