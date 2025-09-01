Масштабный субботник прошел на берегах реки Вохна в Павловском Посаде

В рамках национального проекта «Вода России» в Павловском Посаде прошел масштабный субботник на берегах реки Вохна. Работа кипела на трех локациях: в Павловском Посаде и селе Рахманово.

Общими усилиями удалось собрать более 50 мешков мусора.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне: сотрудникам МБУ „Благоустройство“, депутатам и членам партии „Единая Россия“, общественникам и волонтерам „Молодой Гвардии“. Вместе мы делаем наш округ лучше, чище и уютнее. Это только начало — впереди еще много добрых дел!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Подобные акции «Вода России 2025» проводятся по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В Павлово-Посадском городском округе это не первый субботник.