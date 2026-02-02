Масштабный снежный субботник прошел на 19 локациях в Люберцах

Мероприятие состоялось 31 января по инициативе партии «Единая Россия». Неравнодушные жители округа расчистили дворы, подходы к социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта.

На уборку вышли глава округа Владимир Волков, волонтеры, жители, представители структурных подразделений, спортсмены и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Одной из ключевых точек стал жилой комплекс «Томилино Парк». Здесь, совместно с руководителем «Мострансавто» Андреем Майоровым, была проведена расчистка тротуаров, подъездных путей и остановочных карманов, чтобы обеспечить бесперебойное движение автобусов после обильных снегопадов. Владимир Волков также лично помог жителям очистить двор дома № 14 на улице Ленина в Дзержинском.

Глава округа поблагодарил всех участников, отметив, что такая помощь — лучшая поддержка для ежедневного труда коммунальных служб. Депутат Московской областной Думы Дмитрий Дениско подчеркнул важность оперативной уборки снега во избежание образования наледи и высокую активность горожан, выходящих на субботник целыми семьями.

По данным администрации, с начала зимы с улиц Люберец вывезено свыше 110 тысяч кубометров снега, что почти в 17 раз превышает объемы прошлогоднего сезона.