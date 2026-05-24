Масштабный ремонт кровель начался в Люберцах

В одном из домов Люберец продолжается капитальный ремонт кровли по программе Фонда капитального ремонта Московской области. Работы проводят на здании начала 1960-х годов, жители которого неоднократно жаловались на протечки.

Подрядная организация из Нижнего Новгорода ведет замену кровли сразу на нескольких объектах в округе. На доме, который сейчас находится в работе, старое покрытие практически полностью демонтировали. Специалисты меняют стропильную систему, укладывают новое кровельное покрытие, утепляют чердачное помещение и обновляют водостоки.

Ремонт выполняет бригада из пяти человек. Строители уже завершили значительную часть работ. На объекте установили новые стропила, закрепили защитную мембрану от влаги и ветра, а также приступили к устройству обрешетки под финишное покрытие. Руководитель проекта строительной компании Сергей Потуткин сообщил, что материалы поставляют из Нижнего Новгорода.

«В рамках договора с Фондом капитального ремонта Московской области проводятся работы по капитальному ремонту крыши. Выполняется замена стропильной части, кровельного покрытия, утепление чердачного помещения и системы водостоков. Все работы идут по проекту. Материал приходит уже обработанный огнебиозащитой, это ускоряет процесс», — отметил он.

Дом включили в программу после обращений жителей. По словам представителей администрации, жалобы поступали из квартир верхних этажей. Дополнительно состояние кровли проверила управляющая компания, которая подтвердила необходимость капитального ремонта.

Начальник управления ЖКХ администрации городского округа Люберцы Владимир Караваев рассказал, что все подрядные организации должны завершить кровельные работы до сентября 2026 года.

«В этом году в городском округе Люберцы запланирован ремонт 181 многоквартирного дома. В программу вошли кровли, фасады и внутридомовые инженерные системы. По данному адресу к нам неоднократно обращались жители из-за протечек, поэтому дом включили в план капитального ремонта», — сказал Караваев.

В администрации округа уточнили, что все работы, предусмотренные на объектах текущего года, планируют завершить до конца 2026 года.