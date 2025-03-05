Масштабный проект о судьбах фронтовиков запустили в Музее Дубны

Сотрудники музея составляют реестр участников Великой Отечественной войны, живших и работавших в послевоенной Дубне. Уже подготовлена информация о 40 фронтовиках.

На каждого из героев проекта заводят персональную карточку с его фотографиями и рассказом о том, где он воевал, в каких войсках, кем работал в мирной жизни, чем увлекался.

Сотрудники музея собирают сведения по крупицам. Далеко не все фронтовики оставили воспоминания. Так. о Григории Самохвалове, первом заместителе генерального конструктора ГосМКБ «Радуга» в послевоенные годы, писала его дочь. Он командовал ротой в пехоте, после тяжелого ранения был с поля боя санитаром. «Говорит — вспоминаю его всю жизнь, работаю за себя и за него», — рассказал сотрудник музея Леонид Четвериков.

Интересна также история Давида Бэлла, американца по рождению, воевавшего против фашистов за СССР. «Весь город знал его, как создателя движения дружбы Ла-Кросс — Дубна, движения фонариков, которое сначала зародилось, а потом переросло в побратимство. А оказалось, что он успел и в Советской армии повоевать», — отметил экскурсовод музея Владимир Радионов.

Реализации проекта очень помогают исследования дубненских краеведов Николая Прислонова, Ивана Шимона, Михаила Жохова, а также материалы, собранные дубненским фондом «Наследие». Собирается информация и о судьбах тех, кто не отмечен высшими наградами.

«Нам важно сохранить для дубненцев память о фронтовиках, которые жили и работали в нашем городе», — отметил глава наукограда Максим Тихомиров.