Масштабный праздник в День физкультурника прошел в Солнечногорске

День физкультурника отметили в Солнечногорске яркой спортивно-развлекательной программой. Различные активности устроили на стадионе «Металлург», а также в городском парке и на набережной озера Сенеж.

Традиционная XIV летняя спартакиада стала одним из центральных событий. В ней участвовали более 500 человек. Мероприятие открыл парад девяти сборных команд всех территориальных управлений округа и Тимоновского гарнизона. Спортсмены соревновались в 11 дисциплинах: перетягивании каната, двух легкоатлетических эстафетах, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, футболе, прыжках в длину с места и разбега, волейболе, подтягивании из виса на высокой перекладине, стритболу, настольном теннисе. По итогам победу одержали команды из Солнечногорска, Андреевки и Поварово, заняв первое, второе и третье места соответственно. Их наградили кубками и медалями.

Также во время праздника организовали церемонию чествования выдающихся спортсменов, почетных ветеранов и деятелей, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и здорового образа жизни в Солнечногорске. Им вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

«Низкий поклон за ваш труд, здоровья вам, бодрости духа и новых побед. С праздником! Надеемся на вас в будущем», — поздравила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В центральном парке все желающие смогли послушать лекции и освоить практику правильной ходьбы, поучаствовать в общей зарядке и танцевальной разминке. Еще на точке работало множества мастер-классов от проекта «Спортивный Солнечногорск», клубов и организаций округа. Спортсмены устроили показательные выступления, а для детей провели детские старты. Рядом с активностями разместили ярмарку местных мастеров с уникальными изделиями ручной работы.

Дистанцию длиной в 10 тысяч шагов преодолели участники проекта «Активное долголетие», жители и гости округа под руководством опытных инструкторов Александра Афанасьева и Марины Анисимовой. Маршрут проходил вдоль набережной до маяка.

В завершение вечера на стадионе СК «Металлург» болельщики поддержали ФК «Солнечногорск», который встретился с ФК «Ц-1» из Лобни в рамках 12-го тура чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1. Он закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Также в этот день на набережной озера Сенеж впервые состоялись соревнования по плаванию на открытой воде серии Iver Swim. За медали и призы боролись свыше 400 любителей и профессионалов, в том числе олимпийцы, рекордсмены по плаванию и участники спорта слепых. Золото на самой длинной дистанции в 3,8 километра получила спортсменка из Солнечногорска Арина Коротких.

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