Масштабный праздник двора организовали в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Праздник двора прошел в городском округе Химки. Развлекательная программа развернулась близ дома № 5к1 на проспекте Мельникова.

Самые маленькие гости фестиваля смогли насладиться анимационной программой. Взрослые попробовали себя на мастер-классах. Также организовали флешмоб, музыкальные выступления и раздача сладостей, сувениров, флажков и воздушных шаров.

«Очень приятно наблюдать за изменениями, которые происходят в муниципалитете. В праздник двора особенно видно, с каким комфортом и радостью наши жители проводят здесь время. Скамейки, чистая, благоустроенная территория — место, где взрослые могут отдохнуть, а дети поиграть», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Праздники двора организовали по всему городскому округу. Инициативу взяли на себя члены депутатского корпуса и общественные деятели.

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