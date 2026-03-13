В Московской области восстановили работу светофоров еще в 8 округах

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт светофорных объектов на региональных дорогах в восьми городских и муниципальных округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по восстановлению светофоров провели в городской черте, включая улицу 1-ую Московскую в Серпухове, улицу Дзержинского в Королеве, Пролетарский проспект в Щелково, улицу Полевую во Фрязине и Пушкинское шоссе в Пушкино.

Кроме того, восстановили работоспособность светофора на улице Центральной в селе Юрасово городского округа Воскресенска и на улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино городского округа Красногорска. В поселке городского типа Красково городского округа Люберцы отремонтировали дорожный светофор на улице Карла Маркса, а также неисправную вызывную кнопку для пешеходов на Кореневском шоссе.

В Минтрансе отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках зимнего содержания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание нормативному состоянию дорожных элементов, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

