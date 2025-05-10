Масштабные знамена украсили небо над Коломной к 80-летию Победы

Глава Коломенского городского округа Александр Гречищев отметил, что это патриотическое событие стало важной частью празднований, посвященных 80-летию Победы, а также выразило уважение и гордость за героизм и мужество наших предков, одержавших победу в Великой Отечественной войне.

Отметим, что прыжок с большим знаменем для Олега Тощева не первый — он уже выполнил более двадцати подобных выступлений. Занимаясь парашютным спортом с 2009 года, Олег сейчас работает тренером по программам свободного падения, ускоренной подготовки и тандему. Под его руководством над Коломной уже развевались крупнейшая в мире копия Знамени Победы, огромные флаги воздушно-десантных войск и национальный триколор.