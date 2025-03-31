Масштабные субботники прошли в парках Балашихи

В Балашихе 29 марта прошел масштабный субботник, организованный в рамках ежегодного месячника чистоты. Сотрудники «Дирекции парков» привели в порядок любимые места отдыха горожан после зимнего периода.

Общая площадь парковых территорий, находящихся в управлении «Дирекции парков», составляет более 300 гектаров. В ходе субботника были выполнены работы по удалению аварийных деревьев и опиловке сухих веток, промывке дорожно-тропиночной сети и малых архитектурных форм, а также покраске столбов освещения, урн и скамеек.

Традиционно месячник чистоты начинается в апреле, но в Балашихе уборку начали раньше из-за наступившей теплой погоды. Это ежегодное мероприятие направлено на поддержание чистоты и благоустройства на территории всего городского округа.

Эти мероприятия подтверждают стремление Балашихи к созданию комфортных и благоустроенных общественных пространств для жителей и гостей города.