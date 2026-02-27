Масштабные работы по очистке крыш домов от снега прошли в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел очередной инспекционный выезд по вопросам уборки кровель многоквартирных домов. Масштабные работы по очистке от наледи и последствий аномального снегопада продолжаются в муниципалитете.

Снегопады не прекращаются, и уже очищенные крыши, дворы и дороги вновь засыпает снегом. Сейчас в Мытищах задействовано 10 бригад общей численностью до 50 человек, которые занимаются очисткой кровель от снега и наледи. Сотрудники администрации осуществляют ежедневный контроль за выполнением работ.

Главная задача заключается в том, чтобы очистить 438 кровель многоквартирных домов, из которых уже приведены в порядок 111. До конца недели планируют привести в нормативное состояние все крыши. В первую очередь сотрудники работают на тех объектах, где снег и наледь нависают над пешеходными дорожками и тротуарами, создавая непосредственную угрозу для жителей.

Работы по всем объектам будут завершены до конца недели. Администрация округа вместе с представителями Министерства чистоты Московской области держат ситуацию под круглосуточным контролем.