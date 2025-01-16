Масштабные работы по благоустройству зеленых зон начались в Дубне

В городском округе начались масштабные работы по кронированию деревьев и удалению сорной поросли. Ежедневно несколько бригад озеленителей приводят в порядок общественные пространства, возвращая им прежний ухоженный вид.

Одним из первых участков, где завершены работы, стала территория перед стелой. Это знаковое место, за которым еще в советские годы тщательно следили, теперь вновь обрело былую привлекательность. Также особое внимание уделено высоким елям, растущим вдоль берега канала имени Москвы на повороте с Дмитровского на Новое шоссе. Эти деревья, посаженные более полувека назад, потеряли свой торжественный вид из-за разросшихся сорных кустарников.

Сейчас специалисты обрезают нижние ветки восьми десятиметровых елей, что сразу придает деревьям более аккуратный вид. Кроме того, расчистка территории открыла вид на противоположный берег канала, воду и проплывающие теплоходы.

Работы также активно ведутся на набережной Менделеева. По словам директора МБУ «Городские парки» Ивана Биканова, долгое время за этой территорией никто не ухаживал, что привело к зарастанию набережной и утрате ее эстетической привлекательности.

«За набережной долгое время никто не ухаживал. Получилось так, что она заросла и мы потеряли красоту нашей великой реки Волги», — отметил Иван Биканов.

Сейчас вдоль воды удаляются густые заросли ивняка, что делает территорию более доступной для прогулок. Санитарная обрезка проводится в оптимальные сроки — после опадания листвы и до начала сокодвижения весной.

Особое внимание будет уделено яблоням на Менделеевской набережной — символу города. Их обновление запланировано на весну, а заниматься этим будут специалисты, прошедшие обучение в московской «Школе „Здоровый лес“».