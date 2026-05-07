Масштабные работы по благоустройству дворов начались в Люберцах

В Дзержинском городского округа Люберцы начали работы по комплексному обновлению дворовых территорий. Первым объектом стала территория у дома № 26 на улице Угрешской, где уже ведут демонтаж старого покрытия и замену элементов благоустройства.

Работы проходят в рамках сезонной программы по приведению дворов в порядок. На участке задействована спецтехника, которая сняла изношенный слой асфальта. Также рабочие убрали старые ограждения и демонтировали бортовой камень.

На месте продолжается установка новых бордюров. Они отделят проезжую часть от пешеходных зон и помогут сформировать границы газонов.

«Сейчас подрядная организация устанавливает новый бортовой камень. Он позволит четко разделить дорожное пространство и улучшить внешний вид двора», — отметила директор МБУ «Наш дом — Дзержинский» Анна Мишакина.

В этом году обновление затронет восемь дворов в Дзержинском. Работы пройдут на улицах Угрешская, Спортивная, Лермонтова, Ленина, Лесная и на площади Дмитрия Донского.

Всего в городском округе Люберцы планируют привести в порядок 35 дворовых территорий.