Масштабную уборку крыш от снега и наледи провели в Мытищах

Работы проводятся в интенсивном режиме без выходных и праздничных дней. Главная их цель — безопасность жителей, предупреждение травм и повреждений имущества.

Особое внимание уделяется сложным объектам, таким как дома старой постройки со скатными кровлями. Часто в таких случаях привлекаются подрядные организации и промышленные альпинисты. Например, в микрорайоне «Мытищи-16», расположенном на территории бывшего военного городка недалеко от деревни Беляниново, с 20 января именно с помощью альпинистов осуществляется уборка крыш.

Графики и планы расчистки кровель разрабатываются заранее, чтобы максимально оперативно и эффективно решать поставленные задачи. Ответственность за очистку крыш лежит на управляющих компаниях и коммунальных службах, обслуживающих каждый конкретный многоквартирный дом. Сотрудники управляющих компаний активно участвуют в процессе, убирая снег и наледь с крыш зданий.