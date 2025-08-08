Масштабную уборку древесины завершили в Истре

Уборку неликвидной древесины вдоль Волоколамского шоссе, рядом с СНТ «Огнеупорщик», закончили в Истре. Работы проводились почти месяц.

Очистка территорий — это важная составляющая лесного хозяйства. Поэтому сотрудники лесничества ежегодно проводят санитарные рубки деревьев, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей среди здоровых насаждений, лесные пожары и поддерживать благоприятные условия для роста молодых деревьев и развития лесной экосистемы.

Во время проведения работ специалисты убрали аварийные и угрожающие падением на проезжую часть деревья, а также собрали неликвидную древесину в поленницы для последующего перегнивания.

Напомним, в округе планируют очистить лес от неликвидной древесины на почти 120 гектарах в деревне Никулино, Истре, деревне Чесноково и поселке Троицкий, а также вдоль шоссе.