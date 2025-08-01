Уборка неликвидной древесины началась в лесах Истры

Масштабная очистка лесов стартовала в Истринском округе. Работы ведутся сразу на нескольких участках общей площадью порядка 120 гектаров.
Уборка древесины проводится для улучшения санитарного состояния лесных насаждений и снижения риска распространения вредных организмов.
Сейчас в Истринском округе работы ведутся в деревне Никулино, Истре, деревне Чесноково и поселке Троицкий. Кроме того, мероприятия по очистке леса затронули территории вдоль вылетных магистралей: Волоколамского и Новорижского шоссе.
Особое внимание уделяется уборке неликвидной древесины, которая включает в себя старые, больные, поврежденные или поваленные деревья. Она становится благоприятной средой для размножения болезней и вредителей, представляя угрозу для здоровых деревьев. Своевременная уборка также значительно снижает риск возникновения лесных пожаров и способствует защите лесных ресурсов.
Регулярная очистка территорий — это важная составляющая лесного хозяйства, обеспечивающая экологический баланс, защиту окружающей среды и устойчивое развитие лесного хозяйства в Истринском округе.
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