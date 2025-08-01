Уборка неликвидной древесины началась в лесах Истры

Сейчас в Истринском округе работы ведутся в деревне Никулино, Истре, деревне Чесноково и поселке Троицкий. Кроме того, мероприятия по очистке леса затронули территории вдоль вылетных магистралей: Волоколамского и Новорижского шоссе.

Особое внимание уделяется уборке неликвидной древесины, которая включает в себя старые, больные, поврежденные или поваленные деревья. Она становится благоприятной средой для размножения болезней и вредителей, представляя угрозу для здоровых деревьев. Своевременная уборка также значительно снижает риск возникновения лесных пожаров и способствует защите лесных ресурсов.

Регулярная очистка территорий — это важная составляющая лесного хозяйства, обеспечивающая экологический баланс, защиту окружающей среды и устойчивое развитие лесного хозяйства в Истринском округе.