Масштабное обновление водопроводных сетей проведут в Королеве в 2025 году

В 2025 году в Королеве проводится масштабное обновление водопроводных сетей. Специалисты начали капитальный ремонт трубопроводов, срок службы которых превышает 40 лет.

Первый водовод, снабжающий водой 6,5 тысячи жителей микрорайона Юбилейный, является единственным источником для котельной № 2, обслуживающей 35 многоквартирных домов и восьми социальных учреждений.

Второй водопровод — линия кольцевого водоснабжения, обеспечивающая водой около семи тысяч жителей и котельную «Альфа-Лаваль», которая отапливает 94 дома и 11 объектов социальной сферы. Помимо замены труб, также обновляется оборудование всех водопроводных камер.

Третий водовод питает котельную «Самаровка», обеспечивающую теплом 60 тысяч жителей, 155 многоквартирных домов и 69 социальных учреждений. Именно на этом участке вчера произошло повреждение трубы.

Напомним, что два года назад в Королеве при поддержке губернатора Андрея Воробьева стартовала масштабная программа модернизации систем ЖКХ, направленная на повышение надежности и качества коммунальных услуг.