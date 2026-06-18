Масштабное благоустройство лесопарков проходит в Раменском

В Раменском городском округе продолжаются работы по благоустройству лесопарков «Зверинец» и «Восьмидорожье». После завершения реконструкции на этих территориях появятся современные пространства для отдыха, спорта и семейного досуга.

В зеленых массивах ведется масштабное обновление инфраструктуры. На отдельных участках уже демонтированы три старых моста, вместо них возводят новые металлоконструкции. По всей территории формируется новая дорожно-тропиночная сеть, которая изменит привычную схему передвижения внутри парков.

Директор Раменского городского парка Анна Юсупова рассказала о ходе работ и временных ограничениях для жителей.

«Также дорожно-тропиночная сеть уже разбита по всей территории. Мы понимаем, что сейчас перекрыты короткие пути, которыми пользовались жители. Мы приносим извинения за неудобства. Но все будет достроено, и здесь станет красиво и безопасно», — отметила она.

Территорию «Восьмидорожья» планируют развивать как пространство для семейного отдыха. Здесь появятся зоны для прогулок, пикников, а также площадки для выгула и дрессировки собак. Лесопарк «Зверинец» сделают спортивным ядром территории с футбольными и баскетбольными площадками, а также раздевалками для посетителей.

Раменский лесопарк имеет статус территории с историческим значением и относится к объектам культурного наследия. После завершения работ он станет более доступным и удобным для прогулок жителей округа.