Сотрудники администрации вышли на уборку снега в Лобне

Более 150 человек вышли 20 января, чтобы расчистить детские игровые зоны. Вместе с жителями на субботник пришли глава округа Анна Кротова, сотрудники администрации, депутаты, волонтеры и молодогвардейцы.

Добровольцы убрали снег на девяти крупных площадках. Работы велись в микрорайонах Красная Поляна, Центральный, Южный, Букино, Катюшки и 3-й микрорайон.

«Детскую площадку ничем, кроме как лопатами и руками, не вычистишь. И поэтому мы все объединяемся, чтобы детям нашим было удобно играть и гулять. Во-первых, физический труд, во-вторых, да, полезная зарядка, в-третьих, доброе дело и польза в конце, когда чистая детская площадка», — отметила депутат окружного совета Оксана Букина.

Глава округа Анна Кротова поблагодарила всех участников. «Силами большой команды убрали снег с игровых элементов и расчистили подходы к ним. Спасибо всем за слаженную работу», — сказала она.

Акция стала частью системной работы по уборке территорий в сложных погодных условиях. Коммунальным службам активно помогают жители города.

Ранее, 11 января, похожий субботник прошел на территориях школ, детских садов и других социальных объектов. Власти отмечают, что такие акции в Лобне проводятся регулярно при участии муниципальных работников, депутатов и активистов.